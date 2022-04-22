Video Yaşam Kur'an'a adanmış 94 yıllık bir ömür. 76 yıl önce hafızlığını tamamlayan Cevat Oğuz, Kur'an-ı Kerim'i elinden düşürmüyor | Video
Kur'an'a adanmış 94 yıllık bir ömür. 76 yıl önce hafızlığını tamamlayan Cevat Oğuz, Kur'an-ı Kerim'i elinden düşürmüyor | Video

Kur'an'a adanmış 94 yıllık bir ömür. 76 yıl önce hafızlığını tamamlayan Cevat Oğuz, Kur'an-ı Kerim'i elinden düşürmüyor | Video

22.04.2022 | 14:27

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Denizli’de 76 yıl önce hafızlığını tamamlayan 94 yaşındaki Cevat Oğuz, her gün bir cüz Kur’an-ı Kerim’i yüzünden veya ezbere okuyarak ayda bir hatim yapıyor. Okumayı öğrendiği 80 yıllık Kur’an-ı Kerim’ini elinden düşürmeyen hafız, ilerleyen yaşına rağmen gözlükte kullanmıyor.

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Denizli'de yaşayan 94 yaşındaki Hafız Cevat Oğuz, her gün Kur'an-ı Kerim'den bir cüzü ezbere ve yüzünden okuyarak her ay bir hatim yapıyor. Bu güne kadar sayısız kişiye de Kur'an-ı Kerim okumasını öğreten Hafız Cevat Oğuz, ilk okumayı öğrendiği 80 yıllık Kur'an-ı Kerim'ini de elinden düşürmüyor. İlerleyen yaşına rağmen hiçbir sağlık problemi olmayan Hafız Oğuz, Kur'an-ı Kerim'i okurken gözlükte kullanmıyor.

76 yıl önce hafızlığını tamamladığını, her gün ezbere veya yüzünden bir cüz Kur'an-ı Kerim okuduğunu, her ay hatip yaptığını, Ramazan Ayı nedeniyle evinin yakınındaki camiye de giderek mukabele takip ettiğini anlatan Hafız Cevat Oğuz, "İlkokul bittikten sonra Elif Ba'ya başladım. 84 yaşında bir hocam vardı ve bitirdikten sonra ise hafızlığa başladım. Denizli'de Kur'an-ı Kerim okulu açıldı dediler. Daha öncelerden saklı, gizli okuyorduk. Ceketin altında götürüyorduk ve zor zahmet hem koyun güttüm hem de hafızlığa çalıştım. Zor oldu tabi hem çalışıp hem de ezber yapmak. Tahta merdivenli ve 1,5 odalı okulumuz vardı. Orada hafızlığımı 1946 senesinde bitirdim. Köyüme gittim ardından ve dokumacılık yaptım, tarlalarda çalıştım. Hafızlığı kaybetmedim. Kur'an'ıma sarıldığım için vücudumda hiçbir hastalığım yok. Gözüme gözlük takmıyorum ve mukabeleye gidiyorum. Talebelerim var halen daha Kur'an-ı Kerim öğretiyorum. Son olarak gelinimde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, kendini geliştirip hoca oldu" dedi.

Hafız Cevat Oğuz'un oğlu Ahmet Fahri Sinan Oğuz da "Babam sağlığı sıhhati yerinde, 94 yaşında geldi ve her gün 1 cüz okuyor buda ayda bir hatim eder. Kur'an'dan dolayı gözlük kullanmaz ve her gün camiye mukabeleye gidiyor. Sağlığı ve sıhhatiyle dersine çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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