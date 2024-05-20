Video Yaşam Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale | Video
Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale | Video

Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale | Video

20.05.2024 | 12:37

Antalya’da kurbağa avlayan yılan, vatandaşların terlikli müdahalesiyle avından oldu. Yuvasına giren yılana vatandaşlar gözleme ve su ikram etti. Gözlemeyi yemeyen yılan, suyu ise kana kana içti.

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Sosyal medyada paylaşılan ve Kepez Kent Ormanı'nda meydana geldiği belirtilen olayda, vatandaşlar, bir yılanın kurbağayı avladığını görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Yılan, ağzıyla yakaladığı kurbağayı yuvasına çekmeye çalışırken, vatandaşlar ise kurbağayı kurtarıp kurtarmama konusunda kendi aralarında ilginç diyaloglara girdi. Yılan, avını tam yuvasına sokacağı sırada ise vatandaşlardan birisi kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı. Vatandaşlar avından olan yılanı ise gözleme ve suyla beslemeye çalıştı. Yuvasından çıkan yılan gözlemeyi yemezken, kana kana su içti.
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