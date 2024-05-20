Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale | Video
Antalya’da kurbağa avlayan yılan, vatandaşların terlikli müdahalesiyle avından oldu. Yuvasına giren yılana vatandaşlar gözleme ve su ikram etti. Gözlemeyi yemeyen yılan, suyu ise kana kana içti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine operasyon: 15 gözaltı | Video 20.05.2024 | 13:31
00:48
Sinan Akçıl'dan Fransa konserinde 'Filistin' açıklaması 20.05.2024 | 13:30
01:32
Kurbağa avlayan yılana anne terlikli müdahale | Video 20.05.2024 | 12:37
03:04
01:36
Silivri’de tefeci operasyonu: 5 gözaltı | Video 20.05.2024 | 12:01
00:12
01:50
07:13
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar | Video 20.05.2024 | 11:07
00:41
01:11
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu, plaj girişe kapatıldı | Video 20.05.2024 | 11:07
01:31
00:28
03:39
01:42
00:19
Tekirdağ’da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi | Video 20.05.2024 | 10:37
05:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 20.05.2024 | 10:25
02:59
‘Anneni neden dövüyorsun’ diyen dedesini darp etti! | Video 20.05.2024 | 10:10
00:55
01:42
İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 20.05.2024 | 09:41
07:29
Erzurum'daki Yedi Göller manzarası turistleri mest ediyor | Video 20.05.2024 | 09:41