Video Yaşam Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu | Video

Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu | Video

Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu | Video
24.07.2021 | 00:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu | Video 03:10
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu | Video 24.07.2021 | 00:29
Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı | Video 02:01
Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı | Video 24.07.2021 | 00:01
Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video 01:27
Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video 23.07.2021 | 23:46
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beliren dolunay mest etti | Video 02:08
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beliren dolunay mest etti | Video 23.07.2021 | 22:20
Adana'da feci olay! Elektrik direğinde akıma kapılıp öldü 01:25
Adana'da feci olay! Elektrik direğinde akıma kapılıp öldü 23.07.2021 | 16:27
İstanbul Şile'de yasak olmasına rağmen denize girdiler 03:45
İstanbul Şile'de yasak olmasına rağmen denize girdiler 23.07.2021 | 15:23
İstanbul Kadıköy'de küçük çocuk sıkılan suyun altında böyle eğlendi 00:53
İstanbul Kadıköy'de küçük çocuk sıkılan suyun altında böyle eğlendi 23.07.2021 | 15:23
İstanbul Şile'de A Haber ekine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar darp etti 08:09
İstanbul Şile'de A Haber ekine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar darp etti 23.07.2021 | 15:28
Sağlık çalışanları ve polislere saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:32
Sağlık çalışanları ve polislere saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 23.07.2021 | 15:01
Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu | Video 03:49
Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu | Video 23.07.2021 | 15:01
Edirne'de asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı 02:34
Edirne'de asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı 23.07.2021 | 14:38
İstanbul Şile'de 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedeni denizden çıkarıldı 02:05
İstanbul Şile'de 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedeni denizden çıkarıldı 23.07.2021 | 14:38
Gaziantep'te vahşi cinayet! Kavga eden oğlunu ayırmak isteyen baba kalbinden bıçaklandı 00:56
Gaziantep'te vahşi cinayet! Kavga eden oğlunu ayırmak isteyen baba kalbinden bıçaklandı 23.07.2021 | 14:38
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar | Video 03:43
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar | Video 23.07.2021 | 14:27
Düğüne çekiciye yüklediği off-road aracıyla gitti | Video 00:37
Düğüne çekiciye yüklediği off-road aracıyla gitti | Video 23.07.2021 | 14:27
Kaybolmadan dakikalar önce sosyal medyadaki son hikayesini böyle çekmiş | Video 04:44
Kaybolmadan dakikalar önce sosyal medyadaki son hikayesini böyle çekmiş | Video 23.07.2021 | 13:26
Denizli'de korku dolu anlar! Yangında mahsur kalan adam, komşusunun balkonuna atladı | Video 01:22
Denizli'de korku dolu anlar! Yangında mahsur kalan adam, komşusunun balkonuna atladı | Video 23.07.2021 | 13:26
Ankara’da pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi dehşet saçtı | Video 00:26
Ankara’da pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi dehşet saçtı | Video 23.07.2021 | 13:27
Şile'de A Haber ekibine alçak saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti | Video 07:46
Şile'de A Haber ekibine alçak saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti | Video 23.07.2021 | 13:22
Balıkesir'de plajda panik! Uçurtma gibi havalanan plaj şemsiyeleri kamerada... 00:51
Balıkesir'de plajda panik! Uçurtma gibi havalanan plaj şemsiyeleri kamerada... 23.07.2021 | 12:31

Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşlar geri dönüşlere başlarken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan da görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA