Kurban eti bekleyenlere donmuş et veren kasap sahipleri adliyeye sevk edildi | Video
Bursa’da kurban hissesi için kişi başı 7 bin 100 lira alan restoran sahipleri, vatandaşların kendilerine sosis gibi teslim edilen etin daha önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etmesi üzerine gözaltına alındı. Restorandaki etler Bursa İl Tarım Müdürlüğü tarafından imha edilirken, restoran sahibi baba ve oğul emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, restoran sahibi baba A.A. ile oğlu E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve oğul 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.
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