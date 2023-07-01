Video Yaşam Kurban eti bekleyenlere donmuş et veren kasap sahipleri adliyeye sevk edildi | Video
Kurban eti bekleyenlere donmuş et veren kasap sahipleri adliyeye sevk edildi | Video

Kurban eti bekleyenlere donmuş et veren kasap sahipleri adliyeye sevk edildi | Video

01.07.2023 | 14:39

Bursa’da kurban hissesi için kişi başı 7 bin 100 lira alan restoran sahipleri, vatandaşların kendilerine sosis gibi teslim edilen etin daha önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etmesi üzerine gözaltına alındı. Restorandaki etler Bursa İl Tarım Müdürlüğü tarafından imha edilirken, restoran sahibi baba ve oğul emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan yaklaşık bin 800 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı. Bayramın birinci günü itibariyle etleri kolilerle dağıtmaya başlayan restoran sahipleriyle, vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, işyeri sahibinin kendilerini dolandırdığını iddia etti. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karakola giden 111 kişi, etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu iddia ederek restoran sahiplerinden şikayetçi oldu. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit etti. Ekipler, 3 ton 800 eti imha etti.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, restoran sahibi baba A.A. ile oğlu E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve oğul 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

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