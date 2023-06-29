Kurban kesimi sonrası feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı | Video
Gaziantep'te kurban kesiminden dönenlerin içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Feci kazanın başka bir aracın sıkıştırması sonucu yaşandığı iddia edildi.
2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Feci kazada yaralanan 5 kişi, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAZAYI GÖREN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI
Kaza anlarına şahit olan bir vatandaş, "İki araç yan yana geliyordu. Onlar birbirlerini sıkıştırınca bu araç arada kaldı. Ve sonrasında araçlardan biri bu araca çarpınca taklalar atarak savruldu. Araçta çocuklar da vardı. Yeni kurban kesiminden dönüyorlarmış" diye konuştu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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