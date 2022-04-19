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OTOMATİK OYNAT
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Kurbanı koklayarak seçiyorlar! "PES" dedirten ayak kokusu yöntemi | Video 19.04.2022 | 16:23
01:15
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 78'e yükseldi | Video 19.04.2022 | 16:04
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Antalya'da hortum seraları böyle vurdu | Video 19.04.2022 | 16:04
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Çocukları videoya alan sapık yakalandı | Video 19.04.2022 | 15:13
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Rapçi Murda’ya 4 yıl hapis cezası | Video 19.04.2022 | 15:01
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Düzce'de hafif ticari araç otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 19.04.2022 | 15:36
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Antalya'da freni boşalan sürücüsüz kamyon 8 otomobile çarptı | Video 19.04.2022 | 15:07
02:25
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Uşak’ta gözaltına alınan 2 uyuşturucu taciri serbest kaldı | Video 19.04.2022 | 14:37
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Polisten kaçmaya çalışırken attığı poşetten uyuşturucu çıktı | Video 19.04.2022 | 14:37
02:12
Kum çektikleri derede su seviyesi yükselince mahsur kaldılar | Video 19.04.2022 | 14:31
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Komançi’den Bonzai’ye suçüstü | Video 19.04.2022 | 13:24
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İstanbul'da FETÖ operasyonu | Video 19.04.2022 | 13:24
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Önce çocuğu ardından araya giren esnafı tekme tokat dövdüler | Video 19.04.2022 | 12:56
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Son Dakika: Sultangazi'de işyerinde patlama: 1 yaralı | Video 19.04.2022 | 12:25
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Kaza sonrası yangın çıktı, TEM otoyolu kapandı | Video 19.04.2022 | 12:15
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Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar | Video 19.04.2022 | 12:15
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6 yıl önce kayboldu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 19.04.2022 | 12:15
Vatandaşı canından bezdiren hırsızlık çetesine yönelik, Bursa merkezli 5 ilde şok operasyonlar düzenlendi. Saç tokası ve çeşitli kartla evlerin kapılarını açan ve bu yolla Milyonlarca Lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 28'i kadın 41 kişi yakalandı. Çete üyesi kadın hırsızların, soyacakları evleri, kapı önündeki ayakkabıları koklayarak karar vermesi ise hayrete düşürdü.