Kurbanı koklayarak seçiyorlar! "PES" dedirten ayak kokusu yöntemi | Video

Vatandaşı canından bezdiren hırsızlık çetesine yönelik, Bursa merkezli 5 ilde şok operasyonlar düzenlendi. Saç tokası ve çeşitli kartla evlerin kapılarını açan ve bu yolla Milyonlarca Lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 28'i kadın 41 kişi yakalandı. Çete üyesi kadın hırsızların, soyacakları evleri, kapı önündeki ayakkabıları koklayarak karar vermesi ise hayrete düşürdü.