Video Yaşam Kurbanlık dana kaçtı, onlar kovaladı | Video

Kurbanlık dana kaçtı, onlar kovaladı | Video

Kurbanlık dana kaçtı, onlar kovaladı | Video
20.07.2021 | 11:54

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Bursa'da kurbanlık dana kaçınca, amansız takip de başladı. Dana kaçtı, mahalleli kovaladı. Kovalamaca saniye saniye kayıt altına alındı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sahibinin elinden kaçan dana ortalığı birbirine kattı. Mahallelinin seferber olduğu daha, sokak sokak insanları peşinde koşturdu. Otomobille önü kesilen dana, ara sokaklara girdi. Yaşanan bu koşuşturma ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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