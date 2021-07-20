Kurbanlık dana kaçtı, onlar kovaladı | Video
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Bursa'da kurbanlık dana kaçınca, amansız takip de başladı. Dana kaçtı, mahalleli kovaladı. Kovalamaca saniye saniye kayıt altına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sahibinin elinden kaçan dana ortalığı birbirine kattı. Mahallelinin seferber olduğu daha, sokak sokak insanları peşinde koşturdu. Otomobille önü kesilen dana, ara sokaklara girdi. Yaşanan bu koşuşturma ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.