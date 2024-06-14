Video Yaşam Kurbanlık diye aldı, en yakın arkadaşı oldu! "İnsan arkadaşını kesip mangala koyabilir mi?" | Video
Kurbanlık diye aldı, en yakın arkadaşı oldu!

Kurbanlık diye aldı, en yakın arkadaşı oldu! "İnsan arkadaşını kesip mangala koyabilir mi?" | Video

14.06.2024 | 09:47

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ferhan Ergin, 6 aylıkken alıp büyüttüğü koçunu gittiği her yere götürüyor. Fatih Mahallesi'nde ikamet eden kamyon şoförü Ergin, bir yıl önce satın alıp "Cancan" adını verdiği ve evinin yakınındaki ağılda baktığı koçunu yanından ayırmıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kurbanlık diye aldı, en yakın arkadaşı oldu! İnsan arkadaşını kesip mangala koyabilir mi? | Video 03:25
Kurbanlık diye aldı, en yakın arkadaşı oldu! "İnsan arkadaşını kesip mangala koyabilir mi?" | Video 14.06.2024 | 09:47
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddia edildi | Video 01:24
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddia edildi | Video 14.06.2024 | 09:38
Kocaeli’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü | Video 02:31
Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü | Video 14.06.2024 | 08:41
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye katlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:09
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye katlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 14.06.2024 | 08:41
4. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu | Video 00:50
4. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu | Video 13.06.2024 | 15:18
Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:11
Memduh Paşa Yalısı nasıl soyuldu? Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 13.06.2024 | 15:22
Oğuz Murat Aci’nin babası: “Bayramımız karaya döndü, Babalar Günü’nde mahrum kaldık” | Video 14:19
Oğuz Murat Aci'nin babası: “Bayramımız karaya döndü, Babalar Günü'nde mahrum kaldık” | Video 13.06.2024 | 13:04
Adam çekildiği söylenen kıyma makinesi Müge Anlı stüdyosunda | Video 02:54
Adam çekildiği söylenen kıyma makinesi Müge Anlı stüdyosunda | Video 13.06.2024 | 14:06
Sokak ortasında dehşet! Adana’dan Eskişehir’e geldi, kızını ve torununu kurşun yağmuruna tuttu | Video 02:47
Sokak ortasında dehşet! Adana'dan Eskişehir'e geldi, kızını ve torununu kurşun yağmuruna tuttu | Video 13.06.2024 | 11:17
Plakanın kapanması için hazırlanan özel mekanizma ekiplerin dikkatinden kaçmadı | Video 01:31
Plakanın kapanması için hazırlanan özel mekanizma ekiplerin dikkatinden kaçmadı | Video 13.06.2024 | 11:12
Bursa’da 5 okulu soyan hırsız, önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video 01:14
Bursa'da 5 okulu soyan hırsız, önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video 13.06.2024 | 11:12
Öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı | Video 00:20
Öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı | Video 13.06.2024 | 11:12
Yapay zeka ile kopya çekmişti! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:36
Yapay zeka ile kopya çekmişti! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.06.2024 | 09:50
Uydu vericisi takılan yeşil deniz kaplumbağaları denize bırakıldı | Video 04:37
Uydu vericisi takılan yeşil deniz kaplumbağaları denize bırakıldı | Video 13.06.2024 | 09:51
Bursa’da zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 02:06
Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 13.06.2024 | 09:50
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Güneş çarpmalarına dikkat | Video 03:39
Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Güneş çarpmalarına dikkat" | Video 13.06.2024 | 09:50
Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı | Video 01:16
Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı | Video 13.06.2024 | 09:48
Cip ile şehir içi toplu taşıma aracı çarpıştı: 7 yaralı | Video 01:17
Cip ile şehir içi toplu taşıma aracı çarpıştı: 7 yaralı | Video 12.06.2024 | 15:25
Kız kardeşi sınıfta kaldı diye öğretmene yumruk attı! O anlar kamerada | Video 00:15
Kız kardeşi sınıfta kaldı diye öğretmene yumruk attı! O anlar kamerada | Video 12.06.2024 | 14:58
Aşiret liderinin kardeşinin düğününde geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira | Video 07:49
Aşiret liderinin kardeşinin düğününde geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira | Video 12.06.2024 | 14:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA