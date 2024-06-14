Kurbanlık diye aldı, en yakın arkadaşı oldu! "İnsan arkadaşını kesip mangala koyabilir mi?" | Video
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ferhan Ergin, 6 aylıkken alıp büyüttüğü koçunu gittiği her yere götürüyor. Fatih Mahallesi'nde ikamet eden kamyon şoförü Ergin, bir yıl önce satın alıp "Cancan" adını verdiği ve evinin yakınındaki ağılda baktığı koçunu yanından ayırmıyor.
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