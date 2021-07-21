Video Yaşam Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı | Video

Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı | Video

Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı | Video
21.07.2021 | 09:50

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İstanbul’da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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İstanbul'da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Kurban Bayramında ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor. Sultanbeyli'de sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntüler oluşturdu. Aracın bagajına tıkılan kurbanlık koyun görenlere pes dedirtti. Sıcak havada kapalı camın ardında yolculuk eden koyun hareket etmekte dahi zorluk çekti. Kurbanlık koyunun bagajda sıkışık bir halde nefes bile almakta zorlandığı o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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