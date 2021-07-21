Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı | Video 21.07.2021 | 09:50
03:11
00:14
Alanya Kalesinde otomobil alev alev yandı | Video 21.07.2021 | 09:48
02:19
Bursa'da pencerenin çerçevesinde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı 21.07.2021 | 09:32
02:03
Bursa'da yürekleri yakan olay! Hamile eşinin gözleri önünde can verdi! 21.07.2021 | 09:30
00:49
04:34
02:04
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti | Video 21.07.2021 | 08:42
00:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.07.2021 | 16:11
01:56
Kesim alanından kaçan inek, trafiği birbirine kattı | Video 20.07.2021 | 16:03
02:22
İstanbul Küçükçekmece'de marketteki kurbanlık boğa paniği kamerada 20.07.2021 | 15:40
03:58
02:00
01:15
Türk Yıldızları KKTC'de gökyüzüne ay yıldız çizdi | Video 20.07.2021 | 15:34
04:53
Çeşme plajlarındaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 20.07.2021 | 15:08
03:43
Küçük Ecrin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı | Video 20.07.2021 | 15:08
00:54
Çekmeköy’de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı | Video 20.07.2021 | 15:13
01:52
Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden böyle sürüklendi | Video 20.07.2021 | 14:58
01:21
Ankara'da sazlıklara saklanan boğa kurtulamadı | Video 20.07.2021 | 14:58
İstanbul’da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
İstanbul'da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Kurban Bayramında ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor. Sultanbeyli'de sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntüler oluşturdu. Aracın bagajına tıkılan kurbanlık koyun görenlere pes dedirtti. Sıcak havada kapalı camın ardında yolculuk eden koyun hareket etmekte dahi zorluk çekti. Kurbanlık koyunun bagajda sıkışık bir halde nefes bile almakta zorlandığı o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.