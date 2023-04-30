Video Yaşam Kürdanlı hırsız kamerada | Video
Kürdanlı hırsız kamerada | Video

Kürdanlı hırsız kamerada | Video

30.04.2023 | 10:21

Adana’da bir hırsızın önce dişini kürdanla karıştırıp sonra kebapçının önünde duran bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi kebapçının önünde duran bisikleti çalmak için gözüne kestirdi.

KÜRDANLA DİŞİNİ KARIŞTIRDI
Önce bisikletin bulunduğu alana giden hırsız, burada kürdanla dişini karıştırıp vakit geçirdikten sonra bisiklete çalıp gözlerden uzaklaştı.
Durumu fark eden kebapçı, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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