Video Yaşam Kurduğu Sera Sistemi’yle suçüstü yakalandı | Video
Kurduğu Sera Sistemi’yle suçüstü yakalandı | Video

Kurduğu Sera Sistemi’yle suçüstü yakalandı | Video

15.06.2023 | 11:40

İstanbul’da "Sera Sistemi" kurarak imal ettiği uyuşturucu maddeleri satan bir uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İnönü Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Çok sayıda suç kaydı olan G.D. adlı uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

"Sera Sistemi" düzeneği içerisinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı saptanan adreste 49 kök toplamda 14 kilo 723 gram Marihuana maddesi, 386,5 gram Marihuana maddesi, 434 gram Metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 42.639 litre kimyasal madde, altı fan sistemi düzeneği, altı ışık sistemi düzeneği, bir termostat sistemi düzeneği, bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 14 mermi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: 19 ilçe il oluyor! İşte il olmaya aday ilçeler... | Video 02:04
SON DAKİKA: 19 ilçe il oluyor! İşte il olmaya aday ilçeler... | Video 15.06.2023 | 12:49
Kurduğu Sera Sistemi’yle suçüstü yakalandı | Video 00:40
Kurduğu Sera Sistemi’yle suçüstü yakalandı | Video 15.06.2023 | 11:40
Lüks cip çalıp siteleri soydular! Tornavidalı hırsızlar tanınmamak için perukla gezmişler... | Video 02:22
Lüks cip çalıp siteleri soydular! Tornavidalı hırsızlar tanınmamak için perukla gezmişler... | Video 15.06.2023 | 11:57
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı | Video 00:25
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı | Video 15.06.2023 | 11:39
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi kavgası: 9 ölü, 3 yaralı! | Video 02:10
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi kavgası: 9 ölü, 3 yaralı! | Video 15.06.2023 | 11:40
Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı | Video 01:03
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı | Video 15.06.2023 | 11:35
Konya’da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 4 ölü | Video 01:39
Konya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 4 ölü | Video 15.06.2023 | 11:35
Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi, kasadaki toprak başka bir aracın üstüne döküldü | Video 01:45
Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi, kasadaki toprak başka bir aracın üstüne döküldü | Video 15.06.2023 | 11:35
Keşiş yaylasında açan rengarenk çiçekler göz kamaştırıyor | Video 06:09
Keşiş yaylasında açan rengarenk çiçekler göz kamaştırıyor | Video 15.06.2023 | 11:19
İstanbul’da 4 metrelik zehirli denizanası böyle görüntülendi | Video 05:06
İstanbul’da 4 metrelik zehirli denizanası böyle görüntülendi | Video 15.06.2023 | 11:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Haziran 2023 Perşembe atv izle! | Video 03:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Haziran 2023 Perşembe atv izle! | Video 15.06.2023 | 11:12
Vedat Milor’un sözleri tartışma başlattı! Çiğ köfte diye kısır mı yiyoruz? | Video 06:45
Vedat Milor'un sözleri tartışma başlattı! Çiğ köfte diye kısır mı yiyoruz? | Video 15.06.2023 | 10:46
Şanlıurfa’da ayarsız altın operasyonu: 11 gözaltı | Video 01:07
Şanlıurfa’da ayarsız altın operasyonu: 11 gözaltı | Video 15.06.2023 | 11:02
İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Seferler yapılamadı: Uzun kuyruklar oluştu vatandaş isyan etti | Video 00:10
İstanbul'da yine metrobüs çilesi! Seferler yapılamadı: Uzun kuyruklar oluştu vatandaş isyan etti | Video 15.06.2023 | 11:01
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu | Video 00:41
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu | Video 15.06.2023 | 10:29
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada! Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu | Video 00:41
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada! Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu | Video 15.06.2023 | 10:44
Gaziantep’te 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 00:26
Gaziantep'te 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 15.06.2023 | 09:51
Konya’da 5 ilçe sağanak ve doludan etkilendi | Video 02:29
Konya'da 5 ilçe sağanak ve doludan etkilendi | Video 15.06.2023 | 08:53
Sokakta bulunan çantadan çok sayıda tüfek fişeği çıktı | Video 01:40
Sokakta bulunan çantadan çok sayıda tüfek fişeği çıktı | Video 15.06.2023 | 09:50
İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 02:05
İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 15.06.2023 | 08:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA