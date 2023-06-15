Kurduğu Sera Sistemi’yle suçüstü yakalandı | Video

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İnönü Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Çok sayıda suç kaydı olan G.D. adlı uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

"Sera Sistemi" düzeneği içerisinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı saptanan adreste 49 kök toplamda 14 kilo 723 gram Marihuana maddesi, 386,5 gram Marihuana maddesi, 434 gram Metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 42.639 litre kimyasal madde, altı fan sistemi düzeneği, altı ışık sistemi düzeneği, bir termostat sistemi düzeneği, bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 14 mermi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.