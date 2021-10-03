Video Yaşam Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video
Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video

Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video

03.10.2021 | 10:42

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OTOMATİK OYNAT

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Afyonkarahisar’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olmamak olay yerinden kaçan 28 yaşındaki genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 2 kişide yaralandı.

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Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü Garipçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup köy girişindeki bir kokoreççi dükkanı önünde karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, grup üyeleri bir birlerine pompalı tüfeklerle ateş açtılar. Tüfeklerden çıkan saçmaların hedefi olmamak için olay yerinden kaçan ve Afyonkarahisar-Uşak karayoluna çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Tolga Ayhan olay yerinden geçen ve plakası ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tolga Ayhan metrelerce yükseğe çıkıp yola düştü. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri açılan ateş sonucu yaralanan Tayfun Seyman (25) ile Gökhan İlhan (31) ve olay yerinden kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Tolga Ayhan'ı ambulansla ile hastanelere kaldırdı.

Öte yandan, yarlıları ziyaret etmek için hastaneye giden Muhammet Aydemir ise (31) karşı gurubun saldırısı sonucu darp edilerek yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri olaya karıştıkları belirlenen Bayram Ayhan, İsmail Ayhan, Hüseyin Şimşek, Hüseyin Uysun, İsmail Türker, Ömer Deniz Şentürk, Muhammet Aydemir, Hakkı Çetinkaya ve Tugay Özdemir isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, yaralılarından Gökhan İlhan'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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