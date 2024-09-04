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Kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cenazesini kızı teslim aldı | Video

Kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cenazesini kızı teslim aldı | Video

04.09.2024 | 14:41

Burdur’un Gölhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutularak hayatlarını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınarak Denizli’nin Serinhisar ilçesine götürüldü.

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Dün akşam 19.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32) ile alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan Metin K. (42) 07 BST 882 plakalı otomobiliyle Muharrem Tin'in Gölhisar'daki iş yerinin önüne geldi. Burada iş yeri önünde bekleyen baba oğulun yanına elinde pompalı tüfek ile yürüyerek gelen Metin K., baba ve oğlunu vurarak olay yerinden aracı ile birlikte kaçtı. Ramazan Tin olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Muharrem kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABA VE OĞLUNUN CENAZESİNİ KIZI TESLİM ALDI
Otomobiliyle olay yerinden kaçan M.K. ise Tefenni ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Pompalı tüfekten çıkan kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Bugün öğlen saatlerinde saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Tin'in kızı ve yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verilmek üzere Denizli'nin Serinhisar ilçesi Ayaz Mahallesi'ne götürüldü. Cenazelerin teslim alınması sırasında Ramazan Tin'in kızının bir hayli üzgün olduğu görüldü.
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