Kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cenazesini kızı teslim aldı | Video
Burdur’un Gölhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutularak hayatlarını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınarak Denizli’nin Serinhisar ilçesine götürüldü.
BABA VE OĞLUNUN CENAZESİNİ KIZI TESLİM ALDI
Otomobiliyle olay yerinden kaçan M.K. ise Tefenni ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Pompalı tüfekten çıkan kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Bugün öğlen saatlerinde saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Tin'in kızı ve yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verilmek üzere Denizli'nin Serinhisar ilçesi Ayaz Mahallesi'ne götürüldü. Cenazelerin teslim alınması sırasında Ramazan Tin'in kızının bir hayli üzgün olduğu görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Yangın çıkan çatı katının sahibi ile komşuları arasında kavga çıktı | Video 04.09.2024 | 15:12
01:46
Van'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 04.09.2024 | 15:06
05:34
05:32
Kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cenazesini kızı teslim aldı | Video 04.09.2024 | 14:41
01:27
Ambulansla otomobilin çarpıştı! Kazada 2'si hemşire 5 kişi yaralandı | Video 04.09.2024 | 13:48
00:35
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama | Video 04.09.2024 | 11:13
02:12
Operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 04.09.2024 | 12:52
00:52
Düzce'de TIR’a çarpan LPG deposu yüklü TIR yandı 04.09.2024 | 13:50
04:13
20:21
02:02
Bursa'da tır, tomruk yüklü tıra çarptı: Ortalık savaş alanına döndü | Video 04.09.2024 | 11:48
05:51
00:52
Bahar ve Nihal Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında | Video 04.09.2024 | 10:51
03:00
Dilan ve Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı | Video 04.09.2024 | 10:31
01:27
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 04.09.2024 | 09:57
06:03
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı’ndaki kaçak villa yıkım anı kamerada 04.09.2024 | 10:25
02:39
00:48
Burdur'da baba ve oğlunun pompalı tüfekle öldürülme anı güvenlik kamerasında 04.09.2024 | 10:14
00:58
Sevgilisinin arkadaşları önce dövdü sonra öldürdü 04.09.2024 | 10:04
00:12
Yaşlı adamı yardım için çağırdığı genç bıçaklayarak öldürdü! 04.09.2024 | 10:05