Kurşunlayıp kaçmışlardı üçü de yakalandı | Video
İstanbul’da alacak-verecek meselesi nedeniyle bir iş yerini kurşunlayan ve kaçan üç kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
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