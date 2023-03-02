Kürtaj iddiasıyla öldürülen Irmak'ın hamile olmadığı ortaya çıktı | Video
Denizli’de 18 yaşındaki eşini acımasızca öldüren katil koca hakkında tamamlanan iddianamede müebbet hapis cezası istenirken, kürtaj nedeniyle katledilen kadının hamile olmadığı ortaya çıktı.
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