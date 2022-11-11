Video Yaşam Kurubaş Geçidi'nde sis trafiği olumsuz etkiledi | Video
Kurubaş Geçidi'nde sis trafiği olumsuz etkiledi | Video

Kurubaş Geçidi'nde sis trafiği olumsuz etkiledi | Video

11.11.2022 | 08:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sosyal medyada küfürleşme silahlı çatışmayla bitti: 1 yaralı, 3 tutuklama | Video 00:23
Sosyal medyada küfürleşme silahlı çatışmayla bitti: 1 yaralı, 3 tutuklama | Video 11.11.2022 | 09:52
Edirne’de motosiklet anneye ve bebek arabasına çarpıp kaçtı | Video 01:29
Edirne’de motosiklet anneye ve bebek arabasına çarpıp kaçtı | Video 11.11.2022 | 09:43
Bafra Ticaret Borsası’na silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 05:01
Bafra Ticaret Borsası'na silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 11.11.2022 | 09:27
Bursa’da şarampole devrilen ticari aracın alev topuna döndüğü anlar kamerada | Video 01:12
Bursa'da şarampole devrilen ticari aracın alev topuna döndüğü anlar kamerada | Video 11.11.2022 | 08:45
Boğaz’da arızalanan 128 metre boyundaki yük gemisi kurtarıldı | Video 00:14
Boğaz'da arızalanan 128 metre boyundaki yük gemisi kurtarıldı | Video 11.11.2022 | 08:44
Kurubaş Geçidi’nde sis trafiği olumsuz etkiledi | Video 03:49
Kurubaş Geçidi'nde sis trafiği olumsuz etkiledi | Video 11.11.2022 | 08:26
Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı | Video 02:30
Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı | Video 11.11.2022 | 08:24
6 milyonluk vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine operasyon | Video 02:29
6 milyonluk vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine operasyon | Video 11.11.2022 | 08:24
Tayland’da yolcu treni kamyonu ezdi | Video 00:39
Tayland’da yolcu treni kamyonu ezdi | Video 10.11.2022 | 23:40
Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı | Video 00:33
Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı | Video 10.11.2022 | 20:38
Ünlü iş adamı Can Atay duruşma çıkışı tutuklandı! Kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum dedi | Video 00:08
Ünlü iş adamı Can Atay duruşma çıkışı tutuklandı! "Kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum" dedi | Video 10.11.2022 | 16:18
Bitlis’te kuduz teşhisi ile vefat eden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu.. | Video 05:12
Bitlis'te kuduz teşhisi ile vefat eden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu.. | Video 10.11.2022 | 16:14
Polis o aracı 12 saatte buldu! Gündüz vakti girdikleri evi soydular, arabayı alıp kaçmışlardı... | Video 01:42
Polis o aracı 12 saatte buldu! Gündüz vakti girdikleri evi soydular, arabayı alıp kaçmışlardı... | Video 10.11.2022 | 16:09
Gaziantep’teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:05
Gaziantep'teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.11.2022 | 15:02
Edirne Selimiye camiisinin kubbesinde saygı duruşuna geçtiler | Video 00:24
Edirne Selimiye camiisinin kubbesinde saygı duruşuna geçtiler | Video 10.11.2022 | 15:08
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 104 kilo skunk maddesi ele geçirildi | Video 02:06
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 104 kilo skunk maddesi ele geçirildi | Video 10.11.2022 | 15:04
Şırnak’ta öğretmen veli tarafından darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video 01:00
Şırnak'ta öğretmen veli tarafından darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video 10.11.2022 | 15:04
Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 03:19
Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 10.11.2022 | 14:34
Antalya’da saygı duruşu sırasında zincirleme kaza kamerada: 6 araç birbirine girdi | Video 02:06
Antalya'da saygı duruşu sırasında zincirleme kaza kamerada: 6 araç birbirine girdi | Video 10.11.2022 | 12:51
Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın’dan skandal ifadeler Bir anda Süleyman Soylu’yu içeride görme ihtimalimiz... 01:40
Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'dan skandal ifadeler "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz..." 10.11.2022 | 13:37

Van’da, akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Akşam saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam yağmur, yüksek kesimlerde yerini sisle birlikte kara bıraktı. Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis etkili olurken, aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak yollarına devam etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA