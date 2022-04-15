Video Yaşam Kurumaya yüz tutmuştu, karların erimesiyle birlikte Gökçedere Göleti yeniden doldu | Video
Kurumaya yüz tutmuştu, karların erimesiyle birlikte Gökçedere Göleti yeniden doldu | Video

Kurumaya yüz tutmuştu, karların erimesiyle birlikte Gökçedere Göleti yeniden doldu | Video

15.04.2022 | 09:38

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Kar ve yağmur yağışlarından sonra Çoruh Nehri başta olmak üzere Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Beldesinin yaklaşık 40 metre derinliğindeki göleti de eski dolu haline yeniden kavuştu.

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Geçtiğimiz sene yaşanan kuraklıktan etkilenen Gökçedere Göleti'nin suları çekilmiş, kuruma noktasına gelmişti. Bu sene, karların erimesiyle birlikte Gökçedere Göleti'nin suları yükseldi, debisi arttı. Belde içerisinden geçen Pulur çayı denilen çayın da geçen seneye göre su seviyesinin yükseldiğini belirten Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, "Pulur çayımızın su seviyesi de bir hayli arttı. Geçen sene ayaklarınızı suya soksanız ayaklarınız ıslanmazdı şimdi coşkulu bir şekilde akıyor. Çayımızın suları farklı kollardan Çoruh'un sularına karışıyor, Çoruh Nehrini besliyor. Suların bu şekilde yükselmesinden memnunuz, Pulur Çayı beldemize ayrı bir görsellik katıyor" dedi.

Her gün 30-40 santimetre kadar göletin suyunun yükseldiğini, debisinin arttığını vurgulayan Bakır, "Geçen sene göletimiz tamamen bitme noktasına gelmişti, zirai sulamalar yapılamamıştı. Suların azalmasından dolayı son dönemlerde sulama işlerini iptal etmiştik. Bu sene Allah'a şükür karın fazla oluşu, yağışların bol oluşu göleti doldurdu. Günlük ölçümlerini yapıyoruz, 30-40 santimetrenin üzerinde günlük olarak göletin suları yükseliyor, debisi git gide artıyor ve daha da artmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Bakır, göletin yeniden su seviyesinin yükselerek eski haline dönmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, göletin boşa giden sularının bir takım projelerle Gökçedere Göleti'ne aktarılacağını, bu sayede göletin suyunun artırılacağını söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Gökçedere Göleti için talepte bulunan Bakır, "Göletin belli bir suyu var ama bir o kadar da boşa giden suyu var. Suyun kanalını biraz daha genişletip boşa giden suyun tamamının Gökçedere Göleti'ne gelmesini Toplantıda Valimize, Bölge Müdürümüze durumu ilettik. Yetkililer durumu değerlendirmeye aldılar, gerekeni yapacaklar" diye konuştu.

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