Video Yaşam Kurusıkı tabanca ile havaya defalarca ateş açtı! O anları sosyal medyada paylaştı | Video
Kurusıkı tabanca ile havaya defalarca ateş açtı! O anları sosyal medyada paylaştı | Video

Kurusıkı tabanca ile havaya defalarca ateş açtı! O anları sosyal medyada paylaştı | Video

11.07.2024 | 10:50

Bursa'da evinin çatısından tabanca ile havaya defalarca ateş açan şüpheli o anları kaydettirip sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elindeki kuru sıkı tabanca ile evinin çatısından havaya defalarca ateş açtı. O görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliye tepki yağdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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