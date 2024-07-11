Kurusıkı tabanca ile havaya defalarca ateş açtı! O anları sosyal medyada paylaştı | Video 11.07.2024 | 10:50 Bursa'da evinin çatısından tabanca ile havaya defalarca ateş açan şüpheli o anları kaydettirip sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri soruşturma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elindeki kuru sıkı tabanca ile evinin çatısından havaya defalarca ateş açtı. O görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliye tepki yağdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.