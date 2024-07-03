Kurusıkı tabancayla yakalandı, polis otosundaki yeri beğenmedi: “Arkaya gerek var mı?” | Video
Aksaray’da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta kurusıkı tabanca ile yakalanan 18 yaşındaki genç sürücü gözaltına alınırken, polis otosunun arkasına bindirildiği sırada yeri beğenmeyip “Arkaya gerek var mı?” diye sordu.
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