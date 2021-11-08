Video Yaşam Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar | Video
Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar | Video

Kuruyemiş dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar | Video

08.11.2021 | 09:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu 06:41
Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu 08.11.2021 | 15:45
Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme | Video 04:54
Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme | Video 08.11.2021 | 15:53
Önüne kim geçtiyse engel olamadı! Eski kayınpeder, dünürlerini böyle katletti | Video 04:20
Önüne kim geçtiyse engel olamadı! Eski kayınpeder, dünürlerini böyle katletti | Video 08.11.2021 | 15:23
Boş havuza düşen köpek kurtarıldı | Video 01:53
Boş havuza düşen köpek kurtarıldı | Video 08.11.2021 | 15:16
Ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüleri böyle görüntülendi 00:11
Ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüleri böyle görüntülendi 08.11.2021 | 15:18
Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada | Video 00:56
Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada | Video 08.11.2021 | 15:01
Mersin’de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı 00:24
Mersin'de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı 08.11.2021 | 14:28
Annesinin elindeki çocuğu kaçırmak istedi, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 03:15
Annesinin elindeki çocuğu kaçırmak istedi, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 08.11.2021 | 14:09
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil böyle takla attı | Video 01:57
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil böyle takla attı | Video 08.11.2021 | 14:14
Çorum’un saklı cenneti yeşil göl turizme kazandırıldı 01:57
Çorum’un saklı cenneti yeşil göl turizme kazandırıldı 08.11.2021 | 14:09
Önce yola yatan, ardından denize atlayan kadın kurtarıldı 03:31
Önce yola yatan, ardından denize atlayan kadın kurtarıldı 08.11.2021 | 13:59
Bandırma’da fuhuş operasyonu | Video 00:44
Bandırma'da fuhuş operasyonu | Video 08.11.2021 | 14:08
Esenyurt’ta kebapçıda ustanın cep telefonunu çalan hırsız siparişini de bırakmadı | Video 00:14
Esenyurt'ta kebapçıda ustanın cep telefonunu çalan hırsız siparişini de bırakmadı | Video 08.11.2021 | 13:30
Esenler’de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada | Video 01:15
Esenler'de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada | Video 08.11.2021 | 13:30
Ataşehir’de telefonla kayıttayken kaza yaptılar | Video 00:20
Ataşehir'de telefonla kayıttayken kaza yaptılar | Video 08.11.2021 | 13:30
Kadının 4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdığı anlar kameraya yansıdı | Video 05:00
Kadının 4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdığı anlar kameraya yansıdı | Video 08.11.2021 | 13:19
Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı 00:37
Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı 08.11.2021 | 12:07
İstanbul Kadıköy’de taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada 00:19
İstanbul Kadıköy'de taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada 08.11.2021 | 12:17
İstanbul Arnavutköy’de 2 tırnakçı 2 dakikada aynı kasiyeri dolandırdı 03:51
İstanbul Arnavutköy'de 2 tırnakçı 2 dakikada aynı kasiyeri dolandırdı 08.11.2021 | 09:51
İşten çıkarılınca binada yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında! 04:03
İşten çıkarılınca binada yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında! 08.11.2021 | 11:47

Arnavutköy’de bulunan bir kuruyemiş dükkanına gelen 3 kişi, tırnakçılık yöntemiyle kasiyerin kafasını karıştırarak 2 dakika içerisinde 800 TL çaldı. Zanlıların hırsızlık yöntemi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş dükkanın da meydana geldi. Öğle saatlerinde dükkana gelen 3 kişi çeşitli kuruyemişlerden alarak kasaya gitti. Kasa da bulunan kasiyerin aklını karıştırmaya çalışan ve sürekli sorular soran hırsızlar verdikleri paraları geri aldı üstüne üstlük bir de para üstü alarak tırnakçılık yöntemi ile 2 dakika da 800 TL para çaldı. Hırsızların o yöntemi güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

İşletme sahibi Yusuf Kaya yaşanan olayla ilgili, "Bizim kasiyerimiz buradaydı. Normalde 2 personeller. Bir tanesi çekirdek alma bahanesi ile bir personelimizi oyalarken, diğerleri hesap vermek için kasiyerin yanına gitmiş. Değişik sorular sorarak kasiyerin kafasını karıştırmışlar ve verdikleri paraları geri alarak üstüne de para üstü almışlar toplam da 800 TL kadar bir zararımız var. Kasiyer arkadaşlarıma dikkatli olmalarını ve kendinden emin davranmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA