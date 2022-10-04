Kurye kılığında kafeteryaya giren şahıs tabancayla rastgele ateş açtı! O anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
05:33
Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu 303 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:32
01:47
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu | Video 04.10.2022 | 09:14
01:28
01:22
FETÖ’nün “Paravan” dershanesine operasyon! 35 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:09
00:36
02:03
Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu | Video 04.10.2022 | 08:55
03:44
Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı | Video 04.10.2022 | 00:03
10:14
02:59
Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video 03.10.2022 | 21:39
00:58
06:24
Beyoğlu'nda marketteki silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 16:18
03:40
Esenyurt'ta feci kaza kamerada | Video 03.10.2022 | 16:20
03:58
02:37
Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video 03.10.2022 | 16:42
00:46
Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video 03.10.2022 | 15:46
00:23
Ankara’da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada | Video 03.10.2022 | 15:41
01:36
00:51
Çoban, sürüye yaklaşan drona balta fırlattı | Video 03.10.2022 | 15:12
01:23
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.10.2022 | 14:00
Kağıthane’de kurye kılığında bir kafeteryaya giren saldırgan, kaskını çıkarmadan elindeki tabancayla “Mesut kim” diyerek rastgele ateş açtı. Kafedeki müşterilerin korkuyla masanın altına saklandığı o dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.
MÜŞTERİLER KORKUDAN MASANIN ALTINA SAKLANDI
Saldırganın sorular sorup rastgele ateş ettiği dehşet anlarında, kafede bulunan müşteriler ise korkuyla masanın altına saklandı. Saldırgan bir süre sonra kafeden çıkarak kayıplar karışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinin güvenlik kamerasının yanı sıra, işyeri sahibi Süleyman V. ile görgü şahitlerinin de ifadelerine başvurdu. İşyeri sahibi Süleyman V., kasklı ve kurye kıyafetli bir şahsın silahla içeriye girdiğini ve "Mesut kim" diyerek rasgele ateş açtığını söylediği öğrenildi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
KURYE KILIKLI SALDIRGAN YAKALANDI
Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri kimliğini tespit ettiği saldırganın gidebileceği adresleri kontrol etti. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan kafeteryada yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kafeden 2 kişinin çıktığı ve sonrasında gelen kasklı şahsın ateş ettiği, müşterilerin masanın altına girdiği görülüyor.