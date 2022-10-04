Video Yaşam Kurye kılığında kafeteryaya giren şahıs tabancayla rastgele ateş açtı! O anlar kamerada | Video
Kurye kılığında kafeteryaya giren şahıs tabancayla rastgele ateş açtı! O anlar kamerada | Video

Kurye kılığında kafeteryaya giren şahıs tabancayla rastgele ateş açtı! O anlar kamerada | Video

04.10.2022 | 09:53

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Kağıthane’de kurye kılığında bir kafeteryaya giren saldırgan, kaskını çıkarmadan elindeki tabancayla “Mesut kim” diyerek rastgele ateş açtı. Kafedeki müşterilerin korkuyla masanın altına saklandığı o dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, silahlı bir şahıs motosikletli kurye kılığında sokak üzerindeki bir kafeteryaya girdi. Saldırgan ardından eline aldığı tabanca ile kafasından kaskını çıkarmadan sokak içerisinde bulunan kafeteryaya girdi. Kafede bulunanlara "Mesut kim?" diyerek sorular soran kurye, içeride rastgele ateş etti.

MÜŞTERİLER KORKUDAN MASANIN ALTINA SAKLANDI
Saldırganın sorular sorup rastgele ateş ettiği dehşet anlarında, kafede bulunan müşteriler ise korkuyla masanın altına saklandı. Saldırgan bir süre sonra kafeden çıkarak kayıplar karışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinin güvenlik kamerasının yanı sıra, işyeri sahibi Süleyman V. ile görgü şahitlerinin de ifadelerine başvurdu. İşyeri sahibi Süleyman V., kasklı ve kurye kıyafetli bir şahsın silahla içeriye girdiğini ve "Mesut kim" diyerek rasgele ateş açtığını söylediği öğrenildi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

KURYE KILIKLI SALDIRGAN YAKALANDI
Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri kimliğini tespit ettiği saldırganın gidebileceği adresleri kontrol etti. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan kafeteryada yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kafeden 2 kişinin çıktığı ve sonrasında gelen kasklı şahsın ateş ettiği, müşterilerin masanın altına girdiği görülüyor.

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