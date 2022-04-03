Kurye olarak geldiği binadan kapı topuzunu çaldı | Video

Şişli'de, apartmana kargo getiren kurye, binadan çıkarken daire kapısının topuzunu çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen perşembe günü saat 11.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; kargo bırakmak için apartmana giren kurye, paketi teslim ettikten sonra giriş katta bulunan daire kapısının topuzunu çaldı. Daire sahibi, kapı topuzunun yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, apartmana giren kurye, elindeki paketi üst kattaki daireye teslim ettikten sonra giriş katta beklemeye başlıyor. Daire kapısına yaklaşan kurye, apartmana birinin girdiğini görünce, telefonla konuşuyormuş gibi davranıyor. Daha sonra yeniden kapıya yaklaşan kurye, topuzu sökerek binadan ayrılıyor.

"İSTESEYDİ KAPI TOPUZUNU HEDİYE EDERDİK" &NBSP;&NBSP;

Apartman sakini Tuncay Özbey, "Dün akşam saatlerinde işten çıktığımda, bir baktım, kapının tokmağı yok. Kameralara baktık. Binaya biri giriyor. Sanırım kargo bırakmaya geliyor. Kargo paketini teslim edip aşağıya iniyor. Biraz bekleyip, etrafı kolluyor. Kapı tokmağını eliyle söküyor. Bizden isteseydi, kapı tokmağını kendisine hediye ederdik. Böyle bir şey yapmasına hiç gerek yoktu. Ya da parasını verirdik. İhtiyacı varsa daha iyisini alabilirdi. Garip bir hırsızlık, şoktayız. Çok komik bir şey" dedi.