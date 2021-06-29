Kurye, Taksim Meydanında önce kadına çarptı, sonra yere savruldu | Video
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Taksim Meydanında kurye motosikletteki direksiyon hâkimiyetini kaybettikten sonra önce yolda yürüyen kadına çarptı, ardından yere düştü. Bacağından yaralanan kurye ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, motosikletle kuryelik yapan Sadri Can Öztürk seyir halinde olduğu esnada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yürüyen bir kadına çarparak yere düştü. Kuryenin kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yaralı yatan motosikletliyi ambulans ile hastaneye götürdü. Çevrede bulunan görgü şahitlerinin bilgisine göre de kuryenin çarptığı kadın yerinden kalkarak gittiği öğrenildi.