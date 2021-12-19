Kuryeler kullanarak satış yapıyordu... Zehirlerle suçüstü yakalandı! | Video

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İstanbul’da sattığı uyuşturucu maddeleri kuryeler kullanarak adreslere araçlarla servis eden bir kişi yakalandı. 1 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Polisi; Sarıyer İlçesi Kireçburnu Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğu ve söz konusu uyuşturucu maddelerin satışının araçla yapıldığını tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi. M.Z. ve E.M. isimli iki şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 1 kilo 160 gram Kokain maddesi, 80 gram Marihuana maddesi, 2 ruhsatsız silah, 7 mermi, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 200 lira nakit para ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. M.Z. isimli şüpheli "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü tutuklandı. Diğer şüpheli E.M. ise serbest bırakıldı.