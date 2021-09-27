Kuşadası - Söke yolunda faciadan dönüldü! Otobüs alevler içinde kaldı | Video
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Kuşadası - Söke yolu Yaylaköy rampasında yabancı tur şirketine ait otobüs, alevler içinde kaldı. Arkadan gelen otomobilin ısrarlıa ikazları sonucu yolcular faciadan kurtuldu.
Kuşadası - Söke yolu Yaylaköy rampasında yabancı tur şirketine ait otobüs, alevler içinde kaldı. Edinilen bilgiye göre arkadan gelen otomobilin ısrarlı ikazları sonucu yolcular faciadan son anda kurtuldu.