Kuşadası'nda hırsızlar inşaatlara dayandı! 70 bin liralık hırsızlık kameraya böyle yansıdı | Video
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartman inşaatından kamyonete yükledikleri çeşitli malzemeleri çalan 3 kişi kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
İKİ İNŞAAT DAHA SOYULDU
İnşaat firması sahibi Armağan Usta, son bir ay içerisinde Kuşadası'nda 2 inşaatın daha aynı yöntemle soyulduğunu söyledi. Sabah inşaat alanına geldiğinde malzemeleri göremeyince şaşkınlık yaşadığını belirten Usta, "Aklıma ilk güvenlik kamerasına bakmak geldi. Görüntüleri izleyince şok oldum. Başımıza gelen olay çok üzücü. İnşaatımız ana yol üzerinde bulunuyor. Nasıl bu kadar rahat bir şekilde hırsızlık yapılabiliyor anlamıyorum. Sorumluların bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.