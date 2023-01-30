Kuşadası'nda hırsızların pişkinliği 'pes' dedirtti: "Elimizden gelseydi yıkatacaktık, teşekkürler adamsın" | Video
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eve giren hırsızların pişkinliği 'pes' dedirtti. Villanın garajından motosikleti ve otomobili çalan hırsızlar duvara sprey boya ile 'elimizden gelseydi yıkatacaktık. Teşekkürler adamsın. Bay hırsız' notu yazmaları görenleri şaşırttı.
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