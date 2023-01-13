Kuşadası’nda kamu arazisi operasyonunda 4 tutuklama | Video
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kamu arazilerini usulsüz olarak sahte belgelerle işgal eden şahıslara yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3’ü serbest bırakıldı.
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