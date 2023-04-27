Kuşadası’nda sağanak yağış etkili oldu, otomobil göle dönen yolda mahsur kaldı | Video

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde etkili olan ve 45 dakika süren sağanak yağış sonrası bazı yollar göle dönerken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir otomobil yolda biriken yağmur sularının içinde kaldı.