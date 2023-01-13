Kuşadası'nda sahte belgelerle kamu arazisi işgaline 4 tutuklama | Video
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin kamu arazilerini usulsüz olarak sahte belgelerle işgal eden kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin ifadeleri doğrultusunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
4 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Ertan Şahin'in de usulsüzlük iddialarına karıştığını belirleyen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yıldıray Özmen, Taner Düzkaya, Avşar Öner ve Ertan Şahin tutuklanırken, A.Ş.A., C.A. ve M.Ş. serbest bırakıldı.
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