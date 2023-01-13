Kuşadası'nda sahte belgelerle kamu arazisi işgaline 4 tutuklama | Video

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin kamu arazilerini usulsüz olarak sahte belgelerle işgal eden kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin ifadeleri doğrultusunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede kamu arazilerinin usulsüz olarak sahte belgeler düzenleyerek işgal edilmesine ve bu suretle kamu görevlilerinin ve kişilerin haksız ekonomik menfaat temin ederek kamuyu zarara uğratmasına yönelik operasyon düzenledi. Rüşvet alıp verdikleri, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediklerini ileri süren şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2'si kamu görevlisi Yıldıray Özmen, Taner Düzkaya, Avşar Öner, A.Ş.A., C.A. ve M.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Özmen'in, geçen yıl eylül ayında yıllık izindeyken Milli Emlak Müdür Vekilliği görevinden alınarak izin dönüşünde memur olarak görevine devam ettiği öğrenildi.Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Ertan Şahin'in de usulsüzlük iddialarına karıştığını belirleyen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yıldıray Özmen, Taner Düzkaya, Avşar Öner ve Ertan Şahin tutuklanırken, A.Ş.A., C.A. ve M.Ş. serbest bırakıldı.