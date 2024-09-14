Video Yaşam Kütahya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama | Video
Kütahya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama | Video

Kütahya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama | Video

14.09.2024 | 09:31

Kütahya merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından adliyeye sevk edilen 9 şahıstan 6’sı tutuklandı.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yapılan çalışmalarda, kripto varlık ve banka hesapları incelenerek yaklaşık 1 Milyar TL işlem hacmi olan şahıslar ile ilgili 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şahıstan, M.S.Y. isimli şahıs adli kontrol şartı olmak üzere E.Y. ve C.B. isimli şahıslar serbest bırakılırken, L.A, H.K, T.T, E.D, F.D. ve F.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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