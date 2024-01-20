Kütahya’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video
Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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