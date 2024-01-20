Video Yaşam Kütahya’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video
Kütahya’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video

Kütahya’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video

20.01.2024 | 11:03

Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E.A (24) ve F.S (21) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile yapılan planlı dosya çerçevesinde 4 farklı ara yakalama yapıldı. Yakalamalarda toplamda, 6,68 gram bonzai, 1,60 gram esrar, 1,04 gram skunk ve 2 adet ecstasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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