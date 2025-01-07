Video Yaşam Kütahya’da 27 yıl kesinleşmiş hapis istemiyle aranan şahıs yakalandı | Video
Kütahya’da 27 yıl kesinleşmiş hapis istemiyle aranan şahıs yakalandı | Video

Kütahya’da 27 yıl kesinleşmiş hapis istemiyle aranan şahıs yakalandı | Video

07.01.2025 | 09:44

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, 9 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi Firaki Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, nitelikli hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki T.K. gözaltına alındı. Şahsın geçmişte işlediği suçlar arasında, 5 nitelikli hırsızlık, 2 konut dokunulmazlığını ihlal ve 2 mala zarar verme bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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