Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı | Video 10.06.2024 | 10:28 Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan 11 UC 687 ve 43 KZ 005 plakalı Tofaş marka otomobiller ile kaza yerinden kaçtığı belirtilen, plakası bilinmeyen otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İsmi belirtilmeyen yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.