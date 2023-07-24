Kütahya’da 43 kilogram kaçak tütün ve 10 bin 60 adet dolu makaron ele geçirildi | Video
Kütahya’da düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 60 adet dolu makaron ve 43 kilogram tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:16
00:55
Kasada unutulan telefonu böyle çaldı! | Video 24.07.2023 | 09:30
02:10
Seydikemer yangını kontrol altına alındı | Video 24.07.2023 | 08:45
00:29
02:24
02:02
Adana’da sokak ortasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 yaralı | Video 24.07.2023 | 08:45
01:42
17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu | Video 24.07.2023 | 08:45
00:35
Sanayi sitesinde feci ölüm! Kullandığı forkliftin altında kaldı | Video 23.07.2023 | 14:56
02:10
İstanbul’da yol kenarında bekleyen motosikletliye silahlı saldırı | Video 23.07.2023 | 14:56
04:13
Pendik’te tekne alev topuna döndü | Video 23.07.2023 | 14:54
00:38
Mağazada genç kızı döven saldırgan yakalandı | Video 23.07.2023 | 15:01
00:33
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem | Video 23.07.2023 | 14:54
00:29
Yaramaz kardeşlerin marketteki gülümseten anları kamerada | Video 23.07.2023 | 13:40
04:21
İETT otobüsünde direk dansı! Görenler şoke oldu | Video 23.07.2023 | 12:34
06:22
Kader'in annesinin isyanı: "Mezarında bile rahat bırakmıyor" | Video 23.07.2023 | 11:20
00:51
04:07
Doğa harikası Aygır Gölü adeta çöplüğe döndü | Video 23.07.2023 | 10:05
03:37
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş böyle kurtarıldı | Video 23.07.2023 | 10:05
01:33
Binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar | Video 23.07.2023 | 10:05