Kütahya’da 43 kilogram kaçak tütün ve 10 bin 60 adet dolu makaron ele geçirildi | Video 24.07.2023 | 08:45 Kütahya’da düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 60 adet dolu makaron ve 43 kilogram tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda içi kıyılmış tütün ile doldurdukları makaronları sattıkları değerlendirilen T.G. ve S.G. isimli şahısların Yıldırım Beyazıt Mahallesi adreslerinde ve Alipaşa Mahallesi adresinde bulunan iş yerlerinde, ikametinde makaron dolumu yaptığı değerlendirilen A.A. isimli şahsın Vefa Mahallesi'ndeki adresinde ve T.G. ve S.G. isimli şahısların kullanımında bulunan 2 araçta eş zamanlı olarak yapılan arama sonucunda, 88 bin 200 adet boş makaron, 10 bin 60 adet dolu makaron, 44 paket halinde toplam 43 kilogram kıyılmış tütün,1 adet hava kompresörü ve 1 adet sigara dolum makinası ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.