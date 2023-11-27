Kütahya'da araçta gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Thor' buldu | Video
Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir otomobile gizlenen 347,20 gram esrarı, narkotik köpeği 'Thor' buldu.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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