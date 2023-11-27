Video Yaşam Kütahya'da araçta gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Thor' buldu | Video
Kütahya'da araçta gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Thor' buldu | Video

Kütahya'da araçta gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Thor' buldu | Video

27.11.2023 | 08:28

Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir otomobile gizlenen 347,20 gram esrarı, narkotik köpeği 'Thor' buldu.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait çevreyolu üzerinde durdurulan araçta, narkotik köpeği Thor'un katılımıyla yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 347,20 gram esrar ele geçirildi. Thor'un araçtaki uyuşturucuyu bulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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