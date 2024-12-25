Kütahya'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu | Video
Kütahya'da, farklı illerde, çaldıkları cep telefonlarını kullanarak bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapan bir çete, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin, müşteri kılığında girdikleri iş yerlerinde mağdurları oyalayarak cep telefonlarını çaldıkları ve bu cihazlar üzerinden banka hesaplarına erişim sağlayarak yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları ve cep telefonlarını başkalarının erişiminden korumaları konusunda uyardı.
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