Kütahya'da bir kişiyi 900 bin TL dolandırdı, Şanlıurfa'da yakalandı | Video
Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 900 bin TL dolandıran şahıs, Şanlıurfa'da yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının kararına istinaden şüpheli İ.Ç. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir adreste yapılan aramada yakalanarak gözaltına alındı.
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