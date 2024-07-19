Kütahya'da 'büyücü' operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 19.07.2024 | 11:17 Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda dini duyguları istismar ederek büyücülük yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından teknik takibi yapılan bir dosya içeriğinde tesadüfi delil çerçevesinde elde edilen bilgilerle şüpheli G.Ş.'nin (62) insanların dini duygularını istismar ederek üfürükçülük, muskacılık ve büyücülük yaptığı belirlendi. Ekipler tarafından şüphelinin adresine düzenlenen baskında evde yapılan aramada, 15 muska, 120 sayfa çeşitli harf ve işaretlerden oluşan kağıt ile resimler, büyü işlerinde kullanılmak üzere kilit, zincir, para alışverişi yazılı olan kağıtlar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.