Video Yaşam Kütahya'da devriye gezen polis ekipleri, olası cinayeti önledi | Video

Kütahya'da devriye gezen polis ekipleri, olası cinayeti önledi | Video

Kütahya'da devriye gezen polis ekipleri, olası cinayeti önledi | Video
22.03.2021 | 15:50

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Kütahya'da devriye gezen Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli S.Ö.'nin elindeki silahla karşısındaki A.K.'ye ateş ettiğini görünce müdahale etti. Şüpheli gözaltına alınırken, aracında 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Olay, Fuatpaşa Mahallesi Fatih sanayi sitesi 41'nci sokakta meydana geldi. Sanayi bölgesinde devriye gezen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, S.Ö.'nün elindeki silahla karşısında bulanan A.K.'ye ateş ettiğini gördü. Araçtan inen sivil ekipler, polis olduklarını söyleyerek ikinci kez ateş etmek istediği sırada şüpheli S.Ö.'yi etkisiz hale getirerek elinden silahı aldı. Şüpheliye ait otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Ö. ve ateş ettiği A.K., Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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