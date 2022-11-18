Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video

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Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şahıslar hakkında yapılan gerekli işlemlerin ardından A.Ç. isimli şahıs serbest bırakılırken, O.S. isimli şahıs adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.