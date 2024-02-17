Video Yaşam Kütahya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video
Kütahya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video

Kütahya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video

17.02.2024 | 14:52

Kütahya'da evinde 24,17 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen 1 kişinin evinde yapılan aramada 24,17 gram metamfetamin ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu il merkezinde uyuşturucu madde sattığı ve maddeleri evinde bulundurduğu bilgisi elde edinilen A.K. (55) isimli şahsın evinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde 24,17 gram metamfetamin ve içerisinde sıvı metamfetamin bulunan 1 adet enjektör ile 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yılın başından beri uyuşturucu operasyonlarında 29 tutuklamanın gerçekleştiğini belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kütahya’da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 00:18
Kütahya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 17.02.2024 | 14:52
Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı | Video 00:55
Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı | Video 17.02.2024 | 15:00
Filistin için Küresel Eylem Günü | Video 02:42
Filistin için "Küresel Eylem Günü" | Video 17.02.2024 | 14:45
Sivas’ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video 03:00
Sivas'ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video 17.02.2024 | 14:40
Kars’ta polis hırsız kovalamacası kamerada | Video 00:40
Kars’ta polis hırsız kovalamacası kamerada | Video 17.02.2024 | 14:18
Pendik’teki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:33
Pendik'teki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 17.02.2024 | 14:15
Kahramanmaraş’ta boş müstakil evde yangın | Video 02:04
Kahramanmaraş'ta boş müstakil evde yangın | Video 17.02.2024 | 14:09
Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video 00:38
Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video 17.02.2024 | 14:09
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs böyle devrildi: 10 yaralı | Video 01:37
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs böyle devrildi: 10 yaralı | Video 17.02.2024 | 14:02
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 01:14
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 17.02.2024 | 13:13
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 01:56
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 17.02.2024 | 13:11
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 00:46
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 17.02.2024 | 12:37
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:05
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 17.02.2024 | 12:16
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 00:20
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 17.02.2024 | 11:14
Maskeli gaspçılar tutuklandı: Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu | Video 04:11
Maskeli gaspçılar tutuklandı: Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu | Video 17.02.2024 | 11:06
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video 01:29
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video 17.02.2024 | 10:01
Pendik’te kaymakamlık lojmanının önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:49
Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.02.2024 | 09:20
Ambarlı Limanı’nda zehir tacirlerine yönelik operasyon: 36 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:52
Ambarlı Limanı’nda zehir tacirlerine yönelik operasyon: 36 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi | Video 17.02.2024 | 09:18
Bahçeşehir’de kadın hırsız çetesi kamerada 00:27
Bahçeşehir'de kadın hırsız çetesi kamerada 16.02.2024 | 23:18
Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! 50:21
Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! 16.02.2024 | 21:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA