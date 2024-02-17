Kütahya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video
Kütahya'da evinde 24,17 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen 1 kişinin evinde yapılan aramada 24,17 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yılın başından beri uyuşturucu operasyonlarında 29 tutuklamanın gerçekleştiğini belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Kütahya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 17.02.2024 | 14:52
00:55
Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı | Video 17.02.2024 | 15:00
02:42
Filistin için "Küresel Eylem Günü" | Video 17.02.2024 | 14:45
03:00
Sivas'ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video 17.02.2024 | 14:40
00:40
Kars’ta polis hırsız kovalamacası kamerada | Video 17.02.2024 | 14:18
01:33
Pendik'teki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 17.02.2024 | 14:15
02:04
Kahramanmaraş'ta boş müstakil evde yangın | Video 17.02.2024 | 14:09
00:38
Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video 17.02.2024 | 14:09
01:37
01:14
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 17.02.2024 | 13:13
01:56
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 17.02.2024 | 13:11
00:46
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 17.02.2024 | 12:37
01:05
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 17.02.2024 | 12:16
00:20
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 17.02.2024 | 11:14
04:11
01:29
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video 17.02.2024 | 10:01
02:49
00:52
00:27
Bahçeşehir'de kadın hırsız çetesi kamerada 16.02.2024 | 23:18