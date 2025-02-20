Kütahya'da kar yağışı sürücüleri mağdur etti, kamyoncular dağda mahsur kaldı | Video
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Domaniç-İnegöl Karayolu’nun 1500 rakımlı Kocayayla mevkiinde aniden bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışırken, bölgede yer yer değişkenlik gösteren kar yığınları sürücüler için risk oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücülerin dağ yolunu kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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