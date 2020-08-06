Video Yaşam Kütahya'da kedinin ağzındaki şaşırtan yaratık nesli tükenmekte olan hayvan çıktı | Video

Kütahya'da kedinin ağzındaki şaşırtan yaratık nesli tükenmekte olan hayvan çıktı | Video

Kütahya'da kedinin ağzındaki şaşırtan yaratık nesli tükenmekte olan hayvan çıktı | Video
06.08.2020 | 09:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kütahya'da kedinin ağzındaki şaşırtan yaratık nesli tükenmekte olan hayvan çıktı | Video 01:18
Kütahya'da kedinin ağzındaki şaşırtan yaratık nesli tükenmekte olan hayvan çıktı | Video 06.08.2020 | 09:16
İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı | Video 04:05
İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı | Video 06.08.2020 | 08:09
Bursa'da polisin maske sorduğu gençten şaşırtan cevap | Video 02:06
Bursa'da polisin maske sorduğu gençten şaşırtan cevap | Video 06.08.2020 | 08:09
Adana'da 4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü | Video 01:00
Adana'da 4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü | Video 06.08.2020 | 08:09
İzmir Çeşme'de dayak yediğini iddia eden ünlü Top Model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu | Video 02:22
İzmir Çeşme'de dayak yediğini iddia eden ünlü Top Model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu | Video 06.08.2020 | 08:08
Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:27
Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.08.2020 | 01:28
Eski heybede bulduğu tohumları ekti, gözlerine inanamadı | Video 02:42
Eski heybede bulduğu tohumları ekti, gözlerine inanamadı | Video 05.08.2020 | 18:34
Yaşlı kadının yaptığı hareket gönülleri fethetti | Video 01:37
Yaşlı kadının yaptığı hareket gönülleri fethetti | Video 05.08.2020 | 18:34
Asker uğurlama gecesinde koronaya aldırış etmeden halay çektiler | Video 00:20
Asker uğurlama gecesinde koronaya aldırış etmeden halay çektiler | Video 05.08.2020 | 18:20
Son Dakika Haberi: Diyarbakır'da kaybolan Miraç Çiçek olayında flaş gelişme! 6 kişi sır perdesini... | Video 01:39
Son Dakika Haberi: Diyarbakır'da kaybolan Miraç Çiçek olayında flaş gelişme! 6 kişi sır perdesini... | Video 05.08.2020 | 15:41
Ankara'da karısını öldüren koca karısının patronunu da ağır yaraladı | Video 05:52
Ankara'da karısını öldüren koca karısının patronunu da ağır yaraladı | Video 05.08.2020 | 15:25
İzmir Çeşme'de Top Model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan ve diğerlerine kötü haber | Video 01:44
İzmir Çeşme'de Top Model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan ve diğerlerine kötü haber | Video 05.08.2020 | 14:14
Son dakika haberi: Bursa'da paylaşılamayan eski sevgili için bıçaklarla birbirlerine girdiler | Video 00:50
Son dakika haberi: Bursa'da paylaşılamayan eski sevgili için bıçaklarla birbirlerine girdiler | Video 05.08.2020 | 12:39
İç Hastalıkları Uzmanı Doktor'dan flaş ateş ölçümü açıklaması | Video 05:08
İç Hastalıkları Uzmanı Doktor'dan flaş ateş ölçümü açıklaması | Video 05.08.2020 | 12:02
Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı 3'ünün durumu ağır! | Video 02:05
Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı 3'ünün durumu ağır! | Video 05.08.2020 | 12:29
Edirne Saros Körfezi'nde ilk kez görüntülenen dev balık görenleri şaşkına çevirdi | Video 00:48
Edirne Saros Körfezi'nde ilk kez görüntülenen dev balık görenleri şaşkına çevirdi | Video 05.08.2020 | 12:08
Son dakika: Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın | Video 01:09
Son dakika: Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın | Video 05.08.2020 | 12:06
Adana'da kocadan eşine anahtarlı skandal işkence | Video 02:10
Adana'da kocadan eşine anahtarlı skandal işkence | Video 05.08.2020 | 12:02
İstiklal gazisinin eşine, bakıcı şiddeti kamerada | Video 01:10
İstiklal gazisinin eşine, bakıcı şiddeti kamerada | Video 05.08.2020 | 11:45
Son dakika: Ankara'da İstiklal Savaşı gazisinin eşine skandal işkence görüntüleri | Video 05:46
Son dakika: Ankara'da İstiklal Savaşı gazisinin eşine skandal işkence görüntüleri | Video 05.08.2020 | 11:35

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kedi tarafından yakalanan, sahibi tarafından önce fare sanılan, ancak nesli tükenmekte olan 'Ağaç Yediuyuru' olduğu ortaya çıkan hayvan, sağ olarak kurtarılıp teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parkalar Şubesi yetkilileri tarafından doğal ortamına salındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçenin Durabey köyü, Bahçelievler mahallesinde yaşayan Deniz Yurdusev, arkadaşları ile bahçede otururken ev kedisinin bir canlıyı yakalayıp getirdiğini anlattı. Kedinin getirdiği hayvanı önce fare zannettiklerini, daha sonra farklı bir hayvan olduğunu görünce de kurtarıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesini aradıklarını anlattı. Yurdusev, internetten yaptıkları araştırmada, kedinin yakaladığı hayvanın nesli tükenmekte olan 'Ağaç Yediuyuru' olduğunu belirterek, "Durabey Köyünde bulunan bahçemde dün akşam saatlerinde kedinin getirdiği fareden de farklı bir hayvan gördüm ve hemen kedilerin önünden aldım. Daha sonra internet üzerinden araştırdım. Türkiye'de ender görülen Ağaç Yediuyuru türü olduğunu fark ettim. Ender görülen ve nesli tükenen cins olduğu için Milli Parklara haber verdim ve gelen ekibe teslim ettim" dedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerinin gerekli incelemeleri yaptıktan sonra son derece sağlıklı olan Ağaç Yediuyuru doğal ortamına bıraktığı belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA