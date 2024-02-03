Kütahya’da kemerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı | Video
Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan otobüste kemerinin arkasına sıkıştırılmış paket halinde 996,00 gram kokain ele geçirilen yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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