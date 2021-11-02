Video Yaşam Kütahya'da otomobilin kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı
Kütahya'da otomobilin kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı

Kütahya'da otomobilin kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı

02.11.2021 | 13:06

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OTOMATİK OYNAT

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı. Karı-koca ve 2 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Durak Mahallesi Uzunçarşı caddesi üzerinde meydana geldi. Hatice S. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkarken, bu sırada yürüyen Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları Erdem ve Elif?e çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Hatice S. ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü.


Kaza anları ise başka bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkıp yaya olan karı-koca ile 2 çocuğuna çarptığı ve işyeri duvarına sıkıştırdığı görüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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