Video Yaşam Kütahya'da piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak sigara ele geçirildi | Video
Kütahya'da piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak sigara ele geçirildi | Video

Kütahya'da piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak sigara ele geçirildi | Video

08.02.2025 | 10:48

Kütahya Merkez ve Gediz ilçesinde 3 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta eş zamanlı olarak yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

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Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya il merkezinde 1 ikamet, Gediz ilçesinde 2 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta eş zamanlı olarak yapılan arama sonucunda, 1 milyon 634 bin 520 adet dolu ve boş makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektronik makaron doldurma makinası, 1 adet hava kompresörü,1 adet tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, aramalarda piyasa değeri 2 milyon TL olan suç unsuru ele geçirildiği, bu sayede 800 bin TL kamu zararına engel olunduğu belirtildi.
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