Kütahya'da piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak sigara ele geçirildi | Video
Kütahya Merkez ve Gediz ilçesinde 3 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta eş zamanlı olarak yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.
Yetkililerden yapılan açıklamada, aramalarda piyasa değeri 2 milyon TL olan suç unsuru ele geçirildiği, bu sayede 800 bin TL kamu zararına engel olunduğu belirtildi.
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