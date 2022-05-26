Video Yaşam Kütahya'da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı | Video
Kütahya'da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı | Video

Kütahya'da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı | Video

26.05.2022 | 10:53

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Kütahya'da Çevik Kuvvet polisleri özel bir çocuk olan Nurettin Karataş'ın hayali olan oyun konsolunu aldı, ona hediye etti. Sürpriz sırasında duygusal anlar yaşanırken; özel çocuk, gözyaşlarını tutamadı.

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