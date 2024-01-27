Kütahya’da silah taciri 37 kurusıkı tabanca ile yakalandı | Video
Kütahya’da kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirterek kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca halinde sattığı belirlenen bir kişi yakalandı. İş yerinde yapılan aramada kargoyla getirildiği tespit edilen 37 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Alipaşa Mahallesi faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramalarda, toplam 37 Adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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