Kütahya'da sonbahar güzelliği | Video

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Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.
Parkın işletmecisi Zafer Alat, "Enne Barajı ve Tabiat Parkı, çok farklı bir doğal güzelliğe sahip. Sonbaharla birlikte burada farklı bir ortam oluştu. Ağaçlardan yapraklar dökülüyor. Çevredeki ağaçların renkleri güzel bir görüntü oluşturuyor" diye konuştu.
Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nın İHA tarafından havadan çekilen görüntüsü, renk cümbüşünü gözler önüne serdi.